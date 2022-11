Ostia | nuovo blitz ai lotti | si cercano armi e droga

(Di mercoledì 23 novembre 2022)aidi. Dopo i controlli di dieci giorni fa, la polizia è tornata alle case popolari di viale Vasco de Gama. L’operazione è scattata intorno alle ore 7 di oggi, mercoledì 23 novembre, e potrebbe protrarsi per tutta la mattinata. Con gli agenti del X Distretto Lido, coordinati dal dirigente Antonino Mendolia, ci sono anche gli uomini e le donne del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del gruppo cinofili. Impiegato, come l’altra volta, anche un elicottero che sorveglia l’intero complesso di edilizia popolare. Si. Già due le persone tratte in arresto, entrambe italiane. In aggiornamento… Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX ...

Canale Dieci

Latitante alle Canarie, riuscì a farla franca sull'isola, schivata nella prescrizione una condanna a 4 anni per altrettante tonnellate di hashish, dal suo veliero sprofondate nei fondali di, ...Maltempo, la Lega chiede al sindaco Gualtieri lo stato di calamità perMaltempo, tetto di una ... L'ingresso di questofronte sarà accompagnato dall'approfondimento di una seconda ... Ostia, nuovo blitz ai Lotti: arresti in corso della Polizia Un’altra mattinata da incubo per i pendolari della Roma-Lido, ferma da ore per un nuovo guasto tecnico ... lasciando a piedi i passeggeri provenienti da Ostia. «Non ci dicono niente e non ci sono ...Poco dopo le 7 il servizio è stato riattivato tra le stazioni di Porta San Paolo e Acilia ma non tra Acilia e Cristoforo Colombo, lasciando a piedi i passeggeri provenienti da Ostia ...