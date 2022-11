Oroscopo Paolo Fox Giovedì 24 Novembre 2022 | Sagittario forte

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’diFox per oggi,24Ariete Siete in un periodo di forma in ribasso, magari a causa di qualche malessere fisico come un raffreddore. Attenti a non buttare i vostri malesseri su altre persone o sul vostro lato caratteriale. La cosa importante è sempre reagire, non è certo il caso di abbattersi. Toro La giornata di domani è decisamente importante perché vi permette di prendere qualche decisione fondamentale per la vostra vita e che influirà sul 2023. Sul posto di lavoro le cose potrebbero migliorare presto dopo qualche difficoltà dell’ultimo periodo. Gemelli La cosa importante è ricordare che tutti quelli che sono rimasti fermi e non hanno avuto fortuna negli ultimi mesi finalmente ora potranno ripartire. Cancro Questoriserva per voi ...