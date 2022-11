Oroscopo di Paolo Fox di domani 24 novembre 2022 | tutti i segni e le previsioni del famoso astrologo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ariete Sarà una giornata impegnativa sottoi punti di vista. La continua ricerca di approvazione vi porterà a fare più del dovuto senza ottenere però alcun riconoscimento. Toro Non c’è modo di capire se siete voi particolari o è il mondo che non è ancora pronto a comprendere i vostri ragionamenti. L’unica soluzione è quella di ignorare quello che c’è intorno a voi. Gemelli Non lasciatevi influenzare dal pensiero altrui, proseguite sulla vostra strada e avrete modo di vedere che non tutto il mare vien per nuocere. Attenzione a non lasciare qualche spiraglio aperto al passato. Cancro Chi vi ha detto che le cose vanno sempre meglio ha sbagliato, la Luna nel vostro segno porterà incomprensioni e un po’ di litigi in amore. Attendete pazientemente che le cose possano migliorare. Leone Non vi perdete d’animo e si vede, ma nessuno può starvi ...