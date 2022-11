Ong | Rampelli smaschera Casarini | “Senza migranti ce la faresti a mantenere la tua flotta?”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Fabiocontro Luca. Non c’è partita. Il paladino delle ong, il capomissione di Mediterranea Saving Humans, già leader dei disobbedienti, torna sulle barricate. Ma trova sulla sua strada il vicepresidente della Camera che con una domanda lo mette Ko.è tornato a pontificare da giorni dai vari talk show per attaccare le politiche del governo in tema di. Le tensioni con la Francia per l’Ocean Viking lo hanno ringalluzzito e in varie trasmissioni di approfondimento abbiamo dovuto sopportare le sue prediche e i suoi attacchi all’Italia. Ora basta. Il suo tono aggressivo non è servito.le suona asu migrnti e ong: “Bisogna cambiare paradigma” Tra Fabioe Lucaè andata in onda una ...