Onda anomala la travolge in Costiera Amalfitana | donna muore davanti al marito

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Unaè stata travolta da un’mentre stava fotografando la mareggiata sugli scogli del fiordo di Furore. Era in compagnia del, quando si è spinta oltre ed è stata travolta in pieno dall’acqua. La signora, una turista straniera di 50 anni, è morta mente il coniuge è riuscito a salvarsi. Fotografa mareggiata in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.