Omicidi a Roma | forse una nuova vittima del killer Il gip | De Pau sapeva quel che faceva

Avrebbe girato un video durante l'uccisione delle due escort cinesi. Resta in carcere Giandavide De Pau. Gli inquirenti stanno scavando nella sua ...Resta in carcere Giandavide De Pau, l'uomo arrestato per il triplice omicidio di. Lo ha deciso il gip che al termine dell'interrogatorio di convalida ha emesso una misura cautelare agli arresti in carcere. L'uomo è attualmente detenuto a Regina Coeli. .C'è almeno un altro delitto, sempre con vittima una prostituta , su cui i pm di piazzale Clodio potrebbero nuovamente indagare dopo l’arresto di Giandavide De Pau, l’uomo fermato per il triplice… ...«I video documentano in maniera incontrovertibile e raccapricciante l'omicidio delle due donne cinesi commesso da Giandavide De Pau -scrive il gip- dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali» ...