“Oggi è un altro giorno” | Nino Frassica si commuove | la Bortone ferma tutto

(Di mercoledì 23 novembre 2022) News tv. “è un”,si– È crollato in lacrime in diretta tv: choc in studio dallaad “è un”. Ospite al seguitissimo programma di Rai Unoche ha stupito tutti. In trasmissione l’attore e comico è arrivato perfino arsi.ha ripercorso la sua carriera, partendo dagli esordi e ha ricordato colui che ha creduto in lui per primo: Renzo Arbore. Leggi anche l’articolo —> “Le Iene”, Arisail pubblico con il suo monologo “è un”,...

Tvblog

non ha risposto al giudice perché dopo le 7 ore di interrogatorio in Questura non ha voluto aggiungere. Non era nelle condizioni di dire nulla, perché non ricorda nulla. L'accusa resta ...A un soffio dagli anni Sessanta il nostro paese doveva ancora conquistare diritti... Lo farà senza poter contareche su se stesso, sulla sua vocazione per la politica, per la libertà e la ... Oggi è un altro giorno e Valerio Scanu: il racconto delle unioni civili è ancora poco presente in tv I prezzi del petrolio sono in rialzo, supportati dai dati che mostrano un calo più ampio dl previsto delle scorte statunitensi di greggio, superando i timori legati ad una minore domanda da parte dell ...Il sindacato metalmeccanico IG Metall ha detto di aver raggiunto un accordo con Volkswagen che prevede per 125.000 lavoratori un aumento salariale dell'8,5%. L'accordo, raggiunto dopo 11 ore di tratta ...