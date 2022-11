Nuovo terremoto oggi in mare davanti alle Marche

Non accenna a fermarsi lo sciame sismico nel Mare Adriatico, al largo della costa delle Marche , iniziato dopo le forte scosse del 9 novembre. Nella notte è stato registrato unin mare, di magnitudo 3.6 , al largo di Fano (Pesaro - Urbino).nelle Marche, nuova scossa. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ...Clamoroso al Manchester United: dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, potrebbero 'saltare' anche altre teste. Ultim'ora Sky. Lo stringato comunicato con il quale il Manchester United ha ufficializzato la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la città di Golkaya in Turchia, nella provincia di Duzce, a circa 200 chilometri a est di Istanbul. La presidenza ...