Nuovo contratto per Guardiola | rimane manager del Man City

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Pepha messo fine alle speculazioni sul suo futuro concordando unaccordo biennale con il Manchester, secondo unrapporto. IldiLo spagnolo ha ottenuto un successo clamoroso da quando ha assunto l’incarico all’Etihad nel 2016, ma il suoattuale scadeva alla fine della stagione. Questo ha fatto pensare chepotesse essere pronto a lasciare il, anche se negli ultimi mesi ha insistito sul fatto di essere più che felice di restare.Maha messo fine a ogni incertezza impegnando il suo futuro con i campioni in carica della Premier League fino all’estate del 2025. Secondo quanto riportato da The Athletic, il ...

... dopodiché verrà trasferito a bordo delaiuto che il governo ha annunciato di voler mettere ...altri 173mila percettori che risultano ancora in misura nonostante siano titolari di undi ..." Mi sembra ci siano le condizioni per fare ilstadio della Roma a Pietralata. L'...europea costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del". La ...Stato: 23/11/2022 7:45 Svolta al terzo turno: Volkswagen e IG Metall hanno raggiunto un accordo sulla contrattazione collettiva. Sembra che i 125.000 ...Codacons: stop immediato all'uso di pesticidi potenzialmente cancerogeni e resistente agli antibiotici L'Associazione scrive al Ministero della Salute, non basta attendere una risposta dell'Unione Eur ...