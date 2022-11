Nuovo caccia europeo alla resa dei conti; le mosse di Berlino e Airbus per convincere Parigi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 novembre 2022) C’è voluto più di un anno perché Francia, Germania e Spagna annunciassero il seguito del programma Fcas, il futuro sistema d’arma aereo di sesta generazione. Dopo la conclusione della Fase 1A, lanciata nel 2020 e conclusa nel 2021 per identificare potenziali ostacoli tecnologici al programma e valutare il rischio d’imp, il 18 novembree Madrid hanno annunciato la firma di un accordo di natura politica necessario per cominciare Fase 1B, notizia tuttavia non commentata dal governo Macron e neppure da Dassault Aviation, attore di punta del programma perché detentore della tecnologia militare deiavanzati, che si è limitato a confermare, per voce del suo Ceo Eric Trappier, che un contratto industriale tra Dassault eancora non è firmato. I ministeri della Difesa spagnolo e tedesco, in ...