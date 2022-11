Non durante il mio mandato elettorale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Presidenti di Regione e sindaci (quasi tutti di centrosinistra, ma con qualche eccezione), nell’ansia di apparire sempre più «green» rifiutano ogni progetto per realizzare inceneritori, rigassificatori, termovalorizzatori, parchi eolici... Ignorando, per ideologia o semplice strategia, il dramma della crisi energetica. Hanno ridotto i «Nimby», quelli delle opere pubbliche solo nel giardino altrui, a comprimari. Bene. Anzi, male: i ribaldi oppositori sono rinati sotto erculee e mentite spoglie. Gli ideologici ambientalisti di provincia sono ormai surclassati dai ben più influenti «Nimto». Acronimo ermetico, ma illuminante: Not in my terms of office. Ovvero: . È il loro momento. Dopo anni di chiacchiericci, la crisi energetica impone realismo e lungimiranza. Invece, presidenti di regione e sindaci fanno a gara a chi è più verde e benaltrista. Il governo vuole aumentare le estrazioni in ...