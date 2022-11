Nomadismo digitale | cresce e attrae talenti anche grazie a tecnologia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La pandemia da Covid-19 ha rappresentato un punto di svolta che ha sdoganato modalità di lavoro ibride, come smartworking e lavoro da remoto. Una delle ultime tendenze comparse sul mercato è quella del '': un fenomeno in crescita che comprende tutta quella categoria di dipendenti che lavorano in un Paese diverso da quello in cui si trova la sede dell'azienda. Secondo l'osservatorio di Littler, il più grande studio di diritto del lavoro a livello globale, ilè in aumento: nell'ultima edizione dell'indagine European Employer Survey, che ha coinvolto circa 700 responsabili delle risorse umane e avvocati interni alle aziende nel Vecchio Continente, il 73% degli intervistati ha dichiarato di avere dipendenti 'nomadi digitali', rispetto al 61% del ...