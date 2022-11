Noemi Bocchi sfoggia il prezioso regalo di Francesco Totti e il gossip indaga

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Da quanto tempo è iniziata la storia tra? Tutti pensano che stiano insieme da 8 mesi ma ile nel momento in cui spunta unanello alla mano dispuntano anche nuove date. Al dito della nuova compagna dic’è un un grosso diamante, un anello indossato a Dubai ma che lei sfoggerebbe da molto più tempo rispetto alle date indicate dall’ex calciatore. Sembra che ildialla suarisalga addirittura a dicembre 2021. Un diamante è per sempre, così si dice ma la realtà è un’altra, però l’oggetto è moltoe la coppia ha ottime intenzioni visti i vari progetti. Il profilo di ...

Tags: autoerotismo belen belenrodriguez italia1 leiene orgasmo sextoy teomammucari tv Articolo precedentea Dubai con Totti sfoggia l'anello di brillanti che Francesco le avrebbe ...Loro tornavano da Dubai , lei da New York . All' aeroporto di Fiumicino si è sfiorato l' incidente diplomatico. Protagonisti i soliti Totti e Ilary , conormai parte integrante della soap, con ruolo di primissimo piano. Ai Golden Globe ha incantato con un abito Yves Saint Laurent da 3.500 euro, il bracciare Cartier da 8 mila e un collier ...Noemi Bocchi mostra orgogliosa il prezioso regalo di Francesco Totti ma sembra non sia un dono così recente Da quanto tempo è iniziata la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi Tutti pensano che s ...Sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022 a Dubai Noemi Bocchi luccicava. Gli brillavano gli occhi, per l’emozione di essere al fianco del suo Francesco per la prima uscita pubblica, e ...