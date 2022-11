No! Questi combattenti ucraini a Cherson non sono nazisti e tra di loro c’è un soldato americano bisessuale

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un teschio su sfondo nero, occhi iniettati di sangue e nome in tedesco. Il tutto su una bandiera rossa e nera. Sopra lo stemma il nome della divisione militare: Furtwängler. Questo è quello che si vede in una foto che ritrae alcuni militari, in occasione della sua liberazione dagli occupanti russi avvenuta tra il 10 e l’11 novembre. Ad alcuni utenti sui social è bastato il nome in tedesco della divisione militare per tracciare un parallelo tra questa e il nazismo. Associazione che si è poi diffusa a buona parte dell’esercito ucraino, come suggerisce la propaganda del Cremlino, che usa la presunta massiccia presenza diin Ucraina per giustificare l’invasione del Paese in corso da febbraio. Per chi ha fretta: Un gruppo di militariè accusato sui social di essere nazista a causa ...