Nikita | alcuni movimenti social insospettiscono Gianmarco Onestini | ecco quali

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 23 novembre 2022)non è stata sempre sincera nella Casa del GF Vip? A insinuare il dubbio è stato, fratello di Luca, ieri ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Come sappiamo il fratello è attualmente ancora in isolamento, fuori dalla Casa, dopo aver portato inconsapevolmente il Covid nel reality.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.