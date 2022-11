Nigeria | terribile incidente stradale tra due autobus | 37 morti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Social. . Ingli incidenti stradali sono frequenti a causa della cattiva manutenzione delle strade e dello scarso rispetto delle regole alla guida. L’è avvenuto nella mattinata di martedì 22 novembre 2022 nei pressi del villaggio di Jakana, nello stato di Yobe (nordest). Come abbiamo già detto, il bilancio delle vittime è pesantissimo. Vediamo nel dettaglio qual è stata la causa che ha provocato la collisione dei due mezzi e la prima ricostruzione da parte della Forze dell’Ordine locali.Leggi anche –>: pullman finisce in un torrente,e feriti. Il bilancio Sarebbero almeno 37 le vittime di unche ha coinvolto duee ...

L'Unione Sarda.it

Sarebbero almeno 37 le vittime di unincidente stradale che ha coinvolto due autobus e un'automobile, in. La dinamica . Frequenti incidenti a causa della scarsa manutenzione . Inaugurato primo sito di trivellazione di ...Recenti emergenze, quali lasiccità nel corno d'Africa o le alluvioni in Pakistan ehanno resto la questione non più procrastinabile. La decisione di creare il fondo è un grande ... Scontro fra due bus e un’auto, strage in Nigeria Non è ancora definitivo il bilancio delle vittime di un terribile incidente stradale avvenuto nello Stato nigeriano di Yobe, nel nord-est del Paese, vicino al villaggio di Jakana. Due bus e un’auto si ...In Nigeria gli incidenti stradali sono frequenti a causa della cattiva manutenzione delle strade e dello scarso rispetto delle regole alla guida ...