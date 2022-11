Nigeria | 37 i morti per un incidente stradale tra tre autobus

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Almeno 37 persone sono morte in unche ha coinvolto diversiche si sono scontrati nel nord-est della. A renderlo noto le autorità localine.L'è avvenuto vicino alla città di Maiduguri, quando duecommerciali si sono scontrati frontalmente e hanno preso fuoco. Un terzoli ha poi investiti, ha detto Utten Boyi, capo dell'Agenzia statale per la sicurezzadel Borno, citato in una nota, provocando così il disastro.

