Netflix | Un medico in famiglia è un successo | la fiction torna su Rai 1 per il gran finale? Ecco chi vuole una nuova stagione

La popolare piattaformaha inserito la fiction Unin Famiglia nel suo catalogo e, in poche settimane, la serie con Lino Banfi è diventata una delle più viste in Italia. Tra i fan della fiction che sognano l'...A ventiquattro anni dalla messa in onda della primissima puntata la fiction Unin famiglia è tornata a far chiacchierare gli italiani. Tutto merito di, che ha deciso di inserire la serie tv con Giulio Scarpati e Lino Banfi nel suo catalogo. Una scelta che si è ...In tanti sognano l'arrivo di una nuova stagione di Un Medico in Famiglia e sulla questione si è espresso anche Maurizio Costanzo.Il nostro focus sulle serie tv storiche che hanno segnato l’immaginario. Da quelle del passato alle più recenti, dagli errori storici ai titoli cult. Da Romulus a Vikings, da Versailles a The Crown. M ...