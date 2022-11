“Nessuno come il Napoli al Mondiale” | che elogio in diretta!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Messi in pausa i campionati nazionali è ormai tempo di dedicarsi alin Qatar, che ha aperto le danze il 20 novembre e che vive in questi giorni i primi match della fase a gironi. Unche, per un motivo o per un altro, ha senza dubbio fatto discutere e che in queste prime battute ha regalato anche risultati inattesi,la vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina.: il confronto e l’per gli azzurri A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kisscondotto da Valter De Maggio, è intervenuto Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista sportivo, per commentare ilin Qatar e le prime partite seguite. Il giornalista ha sottolineato le prestazioni sottotono delle Nazionali in queste ...