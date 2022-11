“Nella testa ridi” | Cato | con il suo nuovo album | celebra la vita fatta di rock e pop

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Bergamasco di provenienza e da sempre impegnato in progetti solidali a favore dei rifugiati e dei temi ecologisti: Roberto Picinali all’anagrafe ma, sulla scena musicale, è conosciuto comee proprio su quella stessa scena ha fatto ufficialmente ritorno l’11 novembre, data in cui ha pubbliil suo terzo, ““., unfatto di orizzonti da attraversare, fotografato per la promozione dell’”.Reduce dal successo dei singoli che ne hanno anticipato l’uscita, l’artista ha descritto il suolavoro, così: “” è un ...