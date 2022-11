 Neera | la donna tra accettazione e libertà 

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente. Faremo un viaggio tra 800? e 900? per parlarvi di una scrittrice italiana troppo spesso ingiustamente dimenticata. Parleremo di conservatorismo, di libertà e di femminismo. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a Neera e alle sue opere. “Che cosa penseranno le tue sorelle, tuo fratello? La gente? Se mi facessero delle osservazioni, a me, tua amica? – Ebbene, dirai ai zelanti che ho pagato con tutta la mia vita questo momento di libertà” Con queste parole termina il romanzo “Teresa” di Neera, al secolo Anna Radius Zuccari. Una domanda ed una risposta importanti per capire il pensiero di questa scrittrice che ha diviso le sue opere tra saggi, racconti e romanzi. Unache appoggiò la corrente veritsta e che fu molto conosciuta e apprezzata dagli intellettuali del suo tempo come Benedetto ...

... si resta basiti di fronte al riserbo di questache ha appena compiuto 48 anni e che non ... La tesi verteva su un'orazione di Demostene contro la prostituta". Un cambio di rotta mica da poco.La lama puntata al fianco, la minaccia e la fuga. Unadi 54 anni, una cittadina russa in vacanza in città, è stata rapinata nella notte tra giovedì ... è scattato verso le 4.40 in via, allo ...