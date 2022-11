Nba | Sacramento non si ferma Simmons ko a Philadelphia | Davis non basta ai Lakers

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Pensavo facessero più rumore”. Benscherza sui fischi che lo hanno travolto al suo ritorno ada avversario con la maglia dei New York Nets. Alla fine però i Sixers, nonostante le assenze di Harden, Embiid e Maxey, riescono ad avere la meglio in casa (115-106). Decisivi i 24 punti di Tobias Harris, oltre ai 22 di De’Anthony Melton. Per i Nets quintetto tutto in doppia cifra.chiude con 11 punti, 7 rimbalzi e 11 assist, Durant sia 20, Irving ne mette a referto 3 in più. Non sila striscia di vittorie deiKings. Il quinto successo in fila arriva contro i Memphis Grizzlies (109-113). Nonai padroni di casa il ritorno di Morant (34 punti e sei assist). La scena se la prende De’Aaron Fox che chiude con 32 punti, 8 ...