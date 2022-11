Virgilio Sport

Le condizioni diprima di Spagna - Costa Rica. "Quest'anno non ho mai giocato, ma mi sento bene e tranquillo. È sempre meglio giocare, ma dipende molto anche da come ci si approccia ad ...Keylorè pronto al debutto al Mondiale con la sua Costa Rica . Questa sera lacontro la Spagna che lo vedrà difendere i pali della sua Nazionale. Titolare fisso indiscutibile con la maglia del ... Navas sfida Donnarumma dal Mondiale e accusa: "Al PSG non vogliono che giochi" Navas rilascia dichiarazioni che alludono a una tensione innegabile in seno al PSG, dopo gli screzi noti: Donnarumma cresce e il portiere del Cosat Rica sogna la Spagna e il Real ...La Spagna di Luis Enrique sfida il Costa Rica nel primo turno dei gironi del Mondiale in Qatar. Le due nazionali sono inserite nel girone E con Germania e Giappone. " Il nostro obiettivo è andare in f ...