“Natale ad Assisi” | dall’8 dicembre all’8 gennaio eventi fra tradizione | innovazione ed ecosostenibilità

San Francesco Patrono d'Italia

Un progetto unico, che fa parte di "ad", ricco calendario di eventi, fra tradizione, innovazione ed ecosostenibilità, in programma nella città serafica dall'8 dicembre 2022 all'8 ...... la messa a dimora degli alberi che durante il periodo diverranno allestiti nelle nostre piazze ". Il progetto Un albero per il futuro, cui hanno aderito anche il Comune di, la ... Natale ad Assisi, al via l'8 dicembre tra videoproiezioni, alberi e presepi Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy. Sarà un Natale di pace e s ...Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy. L’amore di San Francesco p ...