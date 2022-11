Nascondere foto e immagini non è mai stato così facile | basta usare la galleria privata del cellulare

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ci sono dei contenuti che non vorremmo venissero visti da qualcuno? Nessun problema, perché a quel punto è sufficiente utilizzare unasegreta che nessuno conosce, e che potrebbe esserci d’aiuto per situazioni come queste. Attivarla è semplice e, ragione per cui non dovremmo preoccuparci minimamente di scoprire come sia possibile farlo. Sbloccare questanon è mai; i passaggi da seguire sono molto semplici ed intuitivi – Computermagazine.itCi sarà capitato sicuramente di dover essere costretti aalcuneo video, specie dopo aver scoperto che qualche nostro amico vorrebbe a tutti i costi guardare questi contenuti. Pensiamo che sia in vista di scenari del genere che la gente voglia trovare soluzioni ...