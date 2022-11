Napoli | striscione della vergogna contro Roberto Maroni

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La morte di, ex segretarioLega già ministro dell’Interno – non è passata inosservata nemmeno negli ambienti del tipo partenopeo. La scorsa notte, a, è comparso unoultras dedicato all’ex governatoreLombardia scomparso il 22 novembre scorso.aveva 67 anni L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ilmattino.it

Morte Roberto Maroni,. Nella scorsa notte è comparso unonel capoluogo partenopeo rivolto all'ex governatore della Lombardia. Morte Maroni,' Maroni, volevi vederci morti ...... vento e mare grosso ain esclusiva la "papalina di caffè" Asti, per il pranzo di papa ... Il sindaco Luigi Brugnaro ha ricordato l'esposizione di unodavanti alla Basilica di San Marco ... Morto Roberto Maroni, a Napoli lo striscione della vergogna: «Ti abbiamo visto morire» Nella notte in città è comparso uno striscione ultras dedicato all'ex governatore della Lombardia: «Volevi vederci morti ma noi abbiamo visto morire te», il messaggio poco gentile rivolto a Maroni.Roma: striscione contro Bargiggia. Insomma parole tutt’altro che lusinghiere quelle utilizzate dal giornalista, che ha usato la mano pesate per attaccare i tifosi giallorossi. Oramai è un botta e risp ...