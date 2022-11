Napoli | Spalletti prepara il ritiro in Turchia e rassicura tutti | “Abbiamo uno specialista”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lucianoilin, il tecnicosullazione post sosta., prima di tornare a Milano e a Certaldo, è rimasto qualche giorno in città per gustarsi atmosfere altrimenti sconosciute ed ha offerto il proprio contributo alla presentazione della «Maratona della sostenibilità»: Gli azzurri sono in vacanza, c’è chi se n’è andato a Dubai a riposare (Rrahmani) e chi, dovendo spegnere trentuno candeline (Demme) ha preferito prendere fiato; c’è chi ha dovuto fare gli straordinari prima di rifugiarsi in casa (quelli convocati dalle rispettive Nazionali) e chi ha vissuto un’emozione (Lobotka per l’addio di Hamsik alla Slovacchia), c’è chi ha dovuto ricominciare immediatamente a ...

Anguissa è stato invece uno dei punti di forza del superdi. Alla seconda stagione con ilAnguissa è stato finora un insostituibile, saltando due partite per infortunio, ...... ritmo e più in generale di spettacolo tra le partite della discussa kermesse di Doha e quelle della Champions, in particolare quelle che hanno visto impegnato ildi. Ecco le parole ...Lobo pronto al prolungamento fino al 2027, le colonne della difesa vicine all’accordo. In primavera sul tavolo i contratti di Lozano, Politano e Zielinski. Per ...Nove reti, tutte di testa, un record per la Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti vola altissimo grazie anche alle sue torri: nessuna squadra nel campionato italiano ha fatto come o meglio ...