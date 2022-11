Napoli | ospite illustre per l’amichevole di dicembre Due ex torneranno al “Maradona”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilsta lavorando ad unperdi: due exal “” Valter De Maggio svela che ilpotrebbe affrontare unnel programma di amichevoli durante la sosta per i Mondiali. Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal, il giornalista ha parlato dei prossimi appuntamenti che riguarderanno ilnelle prossime settimane: “I calciatori azzurri attualmente sono in vacanza, si ritroveranno la prossima settimana prima della partenza per la Turchia fissata per i primi di. Tre amichevoli in programma ed il 17possibile sfida ...

Vesuvio Live

Dal 2012 al 2017 è stata al Teatro San Carlo di, ricoprendo i ruoli principali nello Schiaccianoci, in Giselle, in Coppelia e in Romeo e Giulietta. Nel 2013 è stataall'Opera di ...... politico ed ex magistrato italiano, conosciuto per essere stato il sindaco più longevo della storia didal 1806 ad oggi (è stato in carica dal 2011 al 2021), è stato l'd'onore dell'... Christmas Village a Napoli: gli ospiti Nei negozi aderenti sarà possibile acquistare un dono e lasciarlo sospeso. Sarà poi il mondo del volontariato a consegnarlo alle famiglie ...Attraverso il linguaggio universale della musica raccontano le loro storie e i loro viaggi, le loro speranze e i loro progetti. Questo è il progetto “Amih” per ...