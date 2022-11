Napoli | appena finito ai domiciliari evade e chiama i carabinieri | «Nessuno mi può arrestare!» Finisce in carcere

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Assomiglia a una storia di inseguimenti tra guardie e ladri l’arresto di Francesco Palma, un 45enne pregiudicato del napoletano che nel giro di poche ore è riuscito a farsi arrestare due volte dai. La sua “performance” inizia davanti alla stazione dei militari di Giugliano, in provincia di. Palma parcheggia la sua auto davanti al cancello della stazione, impendendo aidi entrare e uscire. Inutili le strombazzate di clacson degli agenti delle forze dell’ordine: Palma rimane seduto dentro l’abitocolo e non accenna a spostare l’auto. Quando le richieste deisi fanno più insistenti, l’uomo ingrana la retromarcia e urta contro l’auto di un carabiniere, che rimane leggermente ferito. A quel punto, Palma viene arrestato e sottoposto ai. La sua “sfida” ...

