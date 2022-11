Napoli | al via il progetto dei taxi volanti a Capodichino | potrebbero decollare dal 2023

... ma anche le province di Cagliari, Cosenza,, Bari, Salerno, Oristano e Taranto . leggi anche ... Roma, riscaldamenti aldal 14 novembre A Roma , invece, si è partiti il 14 novembre, come ......sono i due amanti Un momento di passione improvvisa è costato davvero caro ad una coppia di,... senza tenere conto delvai di persone nel bagno. Dopo diverse lamentele, il gestore ha ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...Aurelio De Laurentiis si lamenta per i ritardi della Lega calcio sull'inizio dei lavori e per il mancato accordo sull'elezione del nuovo consigliere di Lega (in corsa la figlia del proprietario dell'E ...