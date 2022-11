MV Agusta | quel destriero da corsa che primeggiava nel mondo

ilGiornale.it

... in pista e a bordo pista, vittorie a secchiate da pilota e da manager, Giacomo, che incontriamo nello store MVdi Milano riprendefilo, prosegue e racconta. 'Alla fine sono sempre due i ......(Casey Stoner) e 50 anni dopo l'ultimo italiano su moto italiana (Giacomo Agostini - Mv) " c'... Inmomento credevate possibile la rimonta "Sono sincero: quando Pecco e caduto al Sachsenring ... MV Agusta, un destriero da corsa che primeggiava nel mondo Ci siamo, la nuova crossover è pronta a scendere su strada ed è molto simile al prototipo che abbiamo visto lo scorso anno a EICMA. Le differenze però sono tante, scopriamole assieme ...Moto - News: In un'intervista l'attuale CEO della casa motociclistica svela alcuni dettagli dell'accordo con KTM, tra cui la volontà di tenere ferma la produzione (ed i dipendenti) a Varese ...