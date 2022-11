Musumeci | «Il Pnrr? Necessario spostare la scadenza delle opere almeno al 2028»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) «Affidare, dopo vent’anni, a un ministro la guida e il coordinamento politico della protezione civile rappresenta una scelta di coraggio da parte del governo e del presidente Meloni. Abbiamo già un Dipartimento di protezione civile fra i più attrezzati in Europa e l’Italia è il primo Paese ad aver “inventato” la protezione civile con la coraggiosa iniziativa di Zamberletti; ma la politica deve accostarsi alle competenze tecniche e scientifiche, per essere tutti più vicini agli amministratori locali». È quanto sottolinea il ministro della Protezione civile epolitiche del mare, Nello, intervenendo all’assemblea nazionale dell’Anci, in corso alla Fiera di Bergamo.: «Molti Comuni non hanno ancora un piano di protezione civile» «Fare politica è il più nobile fra i servizi di volontariato», premette ...

siciliareport.it

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del Mare, Nello, intervenendo all'incontro "Per un'Europa dei comuni unita, forte e solidale.e nuova programmazione",...Cassa Depositi e Prestiti; Raffaele Fitto, ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e; Nello, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare; Gilberto ... Pnrr Musumeci: ‘Scadenza opere va spostata almeno di due anni, dal 2026 al 2028’ Il sottosegretario Butti all'assemblea dell'Anci annuncia un accordo con l'associazione per aiutare i comuni nell’attuazione del Pnrr."Soprattutto in un'economia di guerra è chiaro che due anni in più sarebbero necessari" per completare le opere del Pnrr, "e noi proponiamo di spostare la scadenza almeno di due anni. (ANSA) ...