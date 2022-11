(Di mercoledì 23 novembre 2022) I numeri, tutti i numeri, sono contro l'. A cominciare da 2, come il numero di titolari assenti, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, per continuare con le classifiche dei contendenti e i ...

SU E GIU' FRITZ Certo, a guardare la fatica che ha fatto anche- Djokovic al Masters di ... contro l'inglese Daniel Evans che gli mette pressione un po' come gliene potrebbe mettere...... in cui sono passato da n.59 a n.23 del mondo: arrivocarico. Peccato per le assenze, ma io ... Lorenzoe le crisi d'ansia. Nonostante il bel momento, con la vittoria nemmeno un mese fa ... Musetti super, Sonego carico, doppio ambizioso: quant'è incerta Italia-USA… I numeri, tutti i numeri, sono contro l’Italia . A cominciare da 2, come il numero di titolari assenti, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ...L'azzurro del tennis, Lorenzo Musetti, è impegnato come tutta l'Italia con l'ultima fase degli Stati Uniti: gli azzurri saranno impegnati contro gli Stati Uniti ...