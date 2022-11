Musah | 'So dell'interesse dell'Inter | mi piacerebbe tornare in Italia'

...che superò, la Juventus guarda con estrema attenzione ad altri profili under - 20. Come lo statunitense, anche Nico Williams gioca in Spagna ed ha origini del Ghana. L'attaccante'Athletic ...Il 22enne Timothy Weah, figlio'ex gloria del Milan e ora presidente della Liberia, George. E ... A centrocampo Adams evolano. McKennie, uscito dolorante nel secondo tempo, colpisce ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Mondiali in corso, osservati speciali dai club di Serie A i tanti talenti under-20: da Yunus Musah a Nico Williams ...