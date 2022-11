Corriere dello Sport

ROMA - Aspettando gli allenamenti e le partite amichevoli, Joséa Tokyo si diverte inn albergo. Come Nel modo più insolito. Niente carte o film, il tecnico ha allestito un campo provvisorio di calcio tennis , utilizzando alcuni carrelli porta biancheria. ...In panchina si agita, rinnova i suoifacendosi spesso espellere. Con i giornalisti, in ... In definitiva, l'alba dinon c'è più, il tramonto forse. Bisogna avere pazienza e attendere. Mourinho show in Giappone: improvvisa un calcio tennis in hotel ROMA - Aspettando gli allenamenti e le partite amichevoli, José Mourinho a Tokyo si diverte inn albergo. Come Nel modo più insolito. Niente carte o film, il tecnico ha allestito un campo provvisorio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...