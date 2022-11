Mourinho | ecco i nuovi messaggi social dal Giappone

ROMA - Josétorna a inviare messaggi. E lo fa con il suo ormai solito stile: gambe distese e conserte, piedi in primo piano , e lo schermo della sua postazione in aereo nel lungo viaggio da Roma e Tokyo. ...Commenta per primo La tournée in Giappone per la Roma è ufficialmente iniziata. E durante il volo Josèha ritrovato pure il gusto per i social. Lo Special One, infatti, dopo diversi giorni è tornato a pubblicare alcune storie sul suo account Instagram con le quali mostra alcuni momenti del ...ROMA - José Mourinho torna a inviare messaggi. E lo fa con il suo ormai solito stile: gambe distese e conserte, piedi in primo piano, e lo schermo della sua postazione in aereo nel lungo viaggio da Ro ...L'arrivo dei giallorossi annunciato con un video trasmesso sui maxi-schermi della città: grande entusiasmo per lo 'Special One' e i suoi ragazzi ...