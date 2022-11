Mondiali Qatar 2022 | Marocco-Croazia 0-0

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 0-0 tranel match valido per il gruppo F deidi, disputato all’Al-Bayt Stadium di Al Khor. Alle 20 in campo Belgio e Canada nell’altro match del girone. L'articolo proviene da Italia Sera.

