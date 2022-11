Mondiali Qatar 2022 | il Belgio non brilla ma vince col Canada

(Di mercoledì 23 novembre 2022) E’ terminata una nuoa giornata di sfide aidel. Questa sera è stato il turno del, che ha sfidato il. La squadra belga non hato oggi in campo, mentre i canadesi hanno dimostrato di meritare la vittoria. Ilha perso una grossa occassione, col calcio di rigore di Davies parato da Courtois, all’11’. Al 44? ilè riuscito a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Batshuay. Nel secondo tempo la situazione non è cambiata, ilha cercato il gol, senza però riuscire a trovarlo. In tribuna ad osservare i suoi compagni di squadra, non troppo soddisfatto, c’era Romelu Lukaku, che freme dalla voglia di poter scendere in campo. L'articolo CalcioWeb.

