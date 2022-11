Mondiali Qatar 2022 | i telecronisti giapponesi impazziscono per la rimonta contro la Germania VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Grazie al successo per 2-1 ai danni dellaaidi, il Giappone ha scritto una pagina indelebile di storia del calcio locale. Una vittoria unica e inattesa, che ha mandato in visibilio un intero popolo. Oltre ai festeggiamenti tra i tifosi, ciò che riassume lo stato d’animo deiè l’esultanza deiche commentavano il match. Un po’ demoralizzati dopo il vantaggio di Gundogan, sono rinati grazie al gol di Doan prima di esplodere di gioia al vantaggio di Asano. In alto il. SportFace.

Viviamo in un mondo in cui la FIFA celebra idi calcio in, paese in cui l'omosessualità è reato e una donna che lavora o viaggia senza permesso è ritenuta 'disobbediente' - e in cui la ...2022: Neuer copre la fascia, giocatori 'muti' per protesta Aidi calcio, la nazionale tedesca ha trovato il modo di protestare per le limitazioni imposte dalla Fifa con la minaccia di ...Clamoroso risultato della Spagna che si presenta al Mondiale del Qatar con un rotondissimo ed inaspettato (nel risultato) 7-0 alla Costa Rica e di fatto prenota la qualificazione agli ottavi ...La nazionale guidata da Luis Enrique, fra le favorite per la vittoria, all’esordio al Mondiale in Qatar La Spagna di Luis Enrique sfida il Costa Rica nel primo… Leggi ...