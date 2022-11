Mondiali | la Spagna mostra i muscoli | Costarica travolta 7-0

Partenza devastante della Roja, trascinata dalla doppietta di Ferran Torres e dalle reti di Dani Olmo, Asensio, Gavi, Soler e ...Gol anche storico per è il n°100 della storia dellaai. Tra il 20' ed il 30' è il momento di Jordi Alba : prima assist per il gol di Asensio (20') e poi si procura il rigore ...Il Mondiale della selezione iberica inizia dunque con tre punti ... La reazione della Costa Rica non c’è stata nemmeno nella ripresa, la Spagna invece ha continuato macinare gioco e a far gol: al 9' ...La nazionale guidata da Luis Enrique, fra le favorite per la vittoria, all’esordio al Mondiale in Qatar La Spagna di Luis Enrique sfida il Costa Rica nel primo… Leggi ...