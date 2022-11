Mondiali | la protesta della Germania contro la Fifa | tutti “imbavagliati” nella foto di squadra

in Qatar sono iniziati, ma continua a tenere banco la vicenda riguardante lo stop della ... Si tratta di unamoderata, non esagerata'. 'Penso che dobbiamo dimostrare con quei simboli ...L'episodio chiave del match valido per la prima giornata deitra le due Nazionali: moviola Marocco Croazia L'episodio chiave della moviola del match tra ...CHIAVE DEL MATCH Qualcheda ...Stati Uniti e Galles hanno pareggiato 1-1 (1-0) in una partita della prima giornata del Gruppo B dei Mondiali, giocata al Ahmad Bin Ali Stadium. Gli Usa hanno dominato il primo tempo e ottenuto un giu ...Bobo Vieri sbarca sulla Rai con la sua BoboTV per i mondiali in Qatar, ma sembra che il programma no non abbia ottenuto il successo previsto.