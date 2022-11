Mondiali | la Francia perde anche Lucas Hernandez | crociato rotto

Per laè il terzo ko pesante dopo quello di Benzema e Nkunku , oltre agli altri infortunati Maignan, Kimpembe, Pogba e ..., De Bruyne a un passo dal sogno. Quattro anni fa, esattamente il 14 luglio 2018, nel ... i Diavoli Rossi furono costretti ad alzare bandiera bianca difronte alla corazzata, spinta in ...ANSA) – DOHA, 23 NOV – Il difensore francese Lucas Hernandez, infortunatosi al ginocchio ieri contro l’Australia, è costretto a dare forfait per il resto dei Mondiali di calcio del Qatar. Lo rendono n ...Lucas Hernandez saluta già il Mondiale. Un'esperienza sfortunatissima per il difensore del Bayern Monaco costretto ad abbandonare il campo dopo 13 minuti di Francia-Australia, primo ...