Mondiali | Gazzetta | “Albiceleste affondata dalla presunzione”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 23 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lasono la grande competizione in maniera importante per tutti, sia nel modo in cui competi. “LaGià, ma nell’area intasata del Souq Wakif e sul mare lungo la Corniche il contrasto è evidente. Frotte di sauditi ballano, fanno su e giù in cortei rumorosi e pieni di gioia e cantano allegri: «Messi a casa!» ripetono come un mantra. Felici. Increduli come gli argentini. Che girano sparsi e scarsi in questa marea verde per le bandiere e le maglie e bianca per i vestiti con la testa bassa e lo sguardo perso. Non c’è animosità nei loro confronti da parte dei sauditi, piuttosto compassione. E poi gli argentini sono in minoranza, in tanti dallo stadio sono andati in albergo: c’è un caldo appiccicoso che fa sembrare l’Argentina ancora più ...