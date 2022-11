Mondiali | ecco come vengono calcolati i mega-recuperi delle partite – Le regole

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Iassegnati dagli arbitri continuano ad essere la grande novità deiin Qatar. Solo nelle prime quattro, è stata giocata oltre un’ora di extra-time, quasifosse una gara in più. E il trend è proseguito anche nei match successivi, con ad esempio 16 minuti di recupero complessivi in Francia-Austrialia, terminata sul punteggio di 4 a 1. La decisione di prolungare leoltre i 100 minuti è una precisa volontà della Fifa, che vuole aumentare il tempo di gioco senza introdurre il tempo effettivo (nel basket, ad esempio). E Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale Fifa, ha chiarito che icontinueranno ad essere corposi per tutta la manifestazione. Ma cosa dice il regolamento? Non esiste ...

