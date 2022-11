Mondiali | Arabia Saudita; Al Shahrani operato al pancreas

Il difensore dell'Saudita Yasser Al Shahrani è stato sottoposto ad una operazione al pancreas dopo lo scontro ...della partita vinta a sorpresa dalla sua squadra contro l'Argentina ai. ...L'ex attaccante di Napoli e Atalanta ha detto la sua sulla sconfitta della squadra di Scaloni, davvero inattesa: 'Nessuno si aspettava un'Saudita così, con una metodologia di gioco simile alle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...A partire dalla fase a gironi in cui Messi e compagni dovranno vedersela rispettivamente con: Arabia Saudita (martedí 22 novembre alle ore 11:00), Messico (sabato 26 novembre alle ore 20:00) e Polonia ...