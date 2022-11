Tiscali Notizie

Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea, rispondendo in aula alla Camera al question time di Avs. Camera... anche se dal 5 al 16 dicembre prossimi ia Bogotà, che valgono anche come qualificazione ... soddisfatto dalla nomina del ministro. "Lo sport italiano aveva necessità di avere un ... Mondiali, Abodi: 'Costante attenzione Governo a diritti lavoratori in Qatar' (Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2022 'L'attenzione sulla questione dei lavoratori in Qatar rimane costante e frequenti sono i contatti con ...Adesso si assumono le stesse medesime responsabilità che si assume il sistema delle imprese”. Abodi si sofferma sulle polemiche che accerchiano i mondiali in Qatar, in particolare sui soprusi e le ...