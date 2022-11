Mondiale 2022 | bene Spagna e sorpresa Giappone | il riepilogo

(Di mercoledì 23 novembre 2022)- Nella giornata di oggi è continuato il, ben quattro sfide in programma per continuare la competizione in Qatar,che vince contro la Germania di Flick. Continua la competizione per Nazioni, altrettante sorprese anche nella giornata di oggi, ieri al’Argentina di Lionel Messi è stata sconfitta per 2-1 dall’Arabia Saudita. Di seguito, ecco ildelle 4 partite di oggi, con le seguenti classifiche: GIRONE E: Alle ore 14:00 la Germania di Flick ha inaugurato il girone E contro il, una delle papabili sorprese di questovisto l’ampia rosa a sua disposizione. Infatti ilnon ha deluso le aspettive di questo, e ...

... per l'ignavia e il silenzio assordante mai rotto, ignorando i massacri in Iran; non citando una volta, almeno una volta sola, i 6.500 morti nei cantieri del. Poi loggi a Germania va in ...Il Belgio ha iniziato il suoin Qatar con una sofferta vittoria per 1 - 0 contro il Canada di Herdman , conquistando così i primi tre punti nel Gruppo F . Il match è stato caratterizzato da qualche episodio arbitrale ...Mondiali 2022, il Giappone ha compiuto l'impresa: ha battuto la Germania 2 a 1, e si gode la meritata vittoria. Il tutto, sempre in modo giapponese.In campo ieri per l'esordio della Danimarca nel Mondiale, contro la Tunisia, il centrocampista Thomas Delaney è dovuto uscire anzitempo per ...