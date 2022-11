Mobility Manager | nuove regole per aziende e PA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che modifica alcune regole relative ai, figure professionali obbligatorie per le aziende con oltre 100 dipendenti in capoluoghi di regione, città metropolitane, capoluoghi di provincia o comuni con più di 50mila abitanti, ...innovation inassociated with Italian design. A unique combination of tradition and ... making it even more precious." Silvio Pietro Angori " Pininfarina CEO and GeneralThe collection ...A guardare al futuro Gianmaria Berziga, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bonaldi Gruppo Eurocar Italia, Giovanni Bertocchi Responsabile della Divisione Business, Michele Manaigo, Fleet ...Bonaldi - Gruppo Eurocar Italia incontra gli industriali per dare risposte ai quesiti sulla nuova mobilità aziendale ...