Minuti di recupero | La Serie A pronta a cambiare da gennaio

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 novembre 2022)di, Qatar 2022 può diventare linea-guida per l’Italia. Dala rivoluzione anche inA. I maxididei Mondiali in Qatar molto probabilmente arriveranno inA a partire da, dalla ripresa come nuova linea-guida. Le partite diventeranno inevitabilmente più lunghe ma ancora non è chiaro se questa riforma porterà ad un aumento del tempo effettivo. Al momento non è così. Una scelta che sicuramente farà discutere e non poco. Anche perché a stagione in corso. I maxidianche inA I Mondiali in Qatar saranno ricordati, tra le altre cose, anche per i maxi recuperi, che hanno lasciato tutti a bocca aperta nei ...