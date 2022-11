Ministero dell’Interno | Concorso per 45 Medici della Polizia di Stato

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilha indetto un Bando diper la ricerca di 45 Figure Professionali comeda poter indirizzare alla Carriera deidi. Si comunica che vi é la necessità di ricoprire tale Posizione in varie sedi delle Province Italiane. Bando di1. E' indetto unpubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quarantacinquecarriera deidi, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, da assegnare secondo il seguente piano di distribuzione delle sedi di ...